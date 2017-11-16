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Motoru tutuşan araç, itfaiyeyi harekete geçirdi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir minibüsün motor kısmında çıkan yangın olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Motoru tutuşan araç, itfaiyeyi harekete geçirdi

16 Kasım 2017 18:17

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Gebze ilçesi D - 100 karayolunda meydana gelen olayda seyir halindeki 34 HP 0407 plakalı minibüsün motor kısmında çıkan dumanlar, araç sürücüsü tarafından fark edildi. Aracın motorunu durduran ancak dumanların arttığını gören araç sürürcüsü tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri tarafından aracın motor kısmından yükselen alevler kısa sürede söndürüldü.
Yangının ise aracın elektrik sisteminden kaynaklanıldığı öğrenildi. 

 

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