Motoruna kuş giren THY uçağı Atatürk Havalimanı’na geri döndü

Atatürk Havalimanı'ndan Fas'ın Kazablanka şehrine gitmek için saat 11.00'de 296 yolcusuyla hareket eden uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra kuş sürüsü girdi. Uçağın kaptan pilotu, kule ile irtibata geçerek, Atatürk Havalimanı'na iniş için izin istedi. Gerekli izinlerin alınmasının ardından uçak, havalimanına sorunsuz indi.

Motoruna kuş girdiği tespit edilen uçak teknik hangara çekilerek, inceleme yapılıyor. Yolcuların nasıl gideceği THY teknisyenlerinin uçakta yapacağı incelemenin ardından belirlenecek.

Tuncer Cengiz