Motoryat kazasında kayıp 2 kişinin cesedine ulaşıldı

Bozburun Mahallesi açıklarında motoryatın batması sonucu 1 kişi ölmüş, 8 kişi ise yaralı olarak kurtarılmıştı. Deniz dibindeki görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle öğle saatlerinden beri güçlükle sürdürülen arama kurtarma çalışmaları sırasında yat sahibi Ali Doğan Çayırlıoğlu’nun cesedine ulaşılmasından sonra akşam saatlerinde kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Mert Ali Ağdemir ve 40 yaşındaki Safia Ağdemir’in de cansız bedenlerine ulaşıldı. Denizin 30 metre derinliğine batan motoryattan çıkartılan cenazeler otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan; kazada yaralanan 7 yaşındaki Bartu Donka ve 50 yaşındaki İsmail Turgut’un hastanedeki tedavilerinin devam ettiği, Donka’nın Denizli’ye sevk edildiği öğrenildi. Kazada kendi imkanlarıyla kurtulan diğer 6 kişinin ise ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildikleri bildirildi.

Vural Efecik

