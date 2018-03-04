Diğer
Kategoriler

Motosiklet çalan çocuklar polise yakalandı

Kadıköy’de bir apartmanın önünden çaldıkları motosikletin üstüne binen 5 çocuktan 2’si polis ekiplerince yakalanırken, diğer 3 çocuk kayıplara karıştı.

Motosiklet çalan çocuklar polise yakalandı

04 Mart 2018 09:03

Olay, saat 23.30 saatlerinde, Kadıköy Acıbadem Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yaşları küçük 5 çocuk Acıbadem Mahallesi’nde bir apartmanın önündeki henüz sahibi belirlenemeyen motosikleti düz kontak yaparak çaldı. Çaldıktan sonra 5’i birden motosiklete binerek Şemsettin Günaltay Caddesi’ne çıktı. Çaldıkları motosikletle dolaşan çocuklar devriye gezen polis ekibi tarafından fark edildi. Polis ekipleri motor üzerindeki 5 çocuğu kovalamaya başladı. Yağmurdan dolayı, ıslak olan yerde motosikletin hakimiyetini kaybeden çocuklar motordan düştü. Polis ekipleri çocuklardan 2’sini yakalarken, diğer 3 çocuk ise koşarak kaçtı.

Polis ekipleri, yakaladığı çocukların üstünü ararken, başka motosiklet anahtarları da buldu. Üzerinden anahtar çıkan çocuk ise suçu kaçan arkadaşlarının üstüne atarak, arkadaşının cebinin delik olduğunu, kendisine bu anahtarları verdiğini belirtti.

“Bir motosikletin üstünde 5 çocuk”
Olayı gören bir vatandaş ise, “Arabaya yakıt alıyordum, bir motorun üstünde beş tane çocuk vardı. Polisler durdurmaya kalktı, durmadılar, sonra hepsi birden motordan düştüler. Daha sonra biz yakıt alırken istasyonun içinden koşa koşa gittiler, biz yakalamaya çalıştık ama yakalayamadık. İkisi zaten motordan düşünce kaldı, üç tanesi ise koşarak gittiler, ellerinde bıçak vardı zaten” şeklinde konuştu.
Polis her yerde kaçan çocukları arıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Aydemir Kadıoğlu 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç