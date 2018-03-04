Motosiklet çalan çocuklar polise yakalandı

Olay, saat 23.30 saatlerinde, Kadıköy Acıbadem Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yaşları küçük 5 çocuk Acıbadem Mahallesi’nde bir apartmanın önündeki henüz sahibi belirlenemeyen motosikleti düz kontak yaparak çaldı. Çaldıktan sonra 5’i birden motosiklete binerek Şemsettin Günaltay Caddesi’ne çıktı. Çaldıkları motosikletle dolaşan çocuklar devriye gezen polis ekibi tarafından fark edildi. Polis ekipleri motor üzerindeki 5 çocuğu kovalamaya başladı. Yağmurdan dolayı, ıslak olan yerde motosikletin hakimiyetini kaybeden çocuklar motordan düştü. Polis ekipleri çocuklardan 2’sini yakalarken, diğer 3 çocuk ise koşarak kaçtı.

Polis ekipleri, yakaladığı çocukların üstünü ararken, başka motosiklet anahtarları da buldu. Üzerinden anahtar çıkan çocuk ise suçu kaçan arkadaşlarının üstüne atarak, arkadaşının cebinin delik olduğunu, kendisine bu anahtarları verdiğini belirtti.

“Bir motosikletin üstünde 5 çocuk”

Olayı gören bir vatandaş ise, “Arabaya yakıt alıyordum, bir motorun üstünde beş tane çocuk vardı. Polisler durdurmaya kalktı, durmadılar, sonra hepsi birden motordan düştüler. Daha sonra biz yakıt alırken istasyonun içinden koşa koşa gittiler, biz yakalamaya çalıştık ama yakalayamadık. İkisi zaten motordan düşünce kaldı, üç tanesi ise koşarak gittiler, ellerinde bıçak vardı zaten” şeklinde konuştu.

Polis her yerde kaçan çocukları arıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydemir Kadıoğlu