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Motosiklet, hatalı dönüş yapan otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Pendik sahil yolunda bir motosiklet, yasak olmasına rağmen u dönüşü yapmak isteyen otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Motosiklet, hatalı dönüş yapan otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

20 Kasım 2016 13:32
Motosiklet, hatalı dönüş yapan otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Pendik sahil yolu Kartal istikametinde meydana geldi. Yabancı uyruklu bir vatandaşın kullandığı 34 PS 8729 plakalı otomobil, yasak olmasına rağmen sahilde u dönüşü yapmak istedi. Bu sırada Tuzla istikametine ilerleyen Tolga Güler'in (28) kullandığı 34 NC 7881 plakalı motosiklet, u dönüşü yapmak isteyen otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Tolga Güler olay yerinden hayatını kaybederken, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Henüz kimliği belirlenemeyen yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından Pendik sahil yolunda trafik bir süre aksarken, polis olay yerinde uzun süre inceleme yaptı. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından, motosiklet sürücüsü Tolga Güler'in cenazesi morga kaldırıldı.

Olayı gören vatandaşlar, otomobilin u dönüşü yaptığını ve bu sırada yeşil ışıkta hareket halinde bulunan motosikletin otomobile çarptığını söyledi.

Mustafa Esen


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