Motosiklet hırsızı trafik cezası yedi yakayı ele verdi

Edinilen bilgiye göre 26 Ekim günü Battalgazi İlçesine bağlı Selvidağ mahallesinde V. A. isimli vatandaşın motosikletinin çalınması üzerine jandarma ekipleri inceleme başlattı. Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalınan motosikletin plakasına değişik tarihlerde 3 adet trafik cezası yazıldığı ve trafik cezası yazılan şahsın ise Suriye uyruklu olduğunu tespit etti. İncelemeyi bu yöne kaydıran jandarma ekipleri, şahsın kimliğine Malatya İl Göç İdaresinden kısa sürede ulaştı. Bunun üzerine belirtilen adreste Suriye Uyruklu M.E isimli şahıs, Jandarma ekiplerince hırsızlık eşyası motosiklet ile birlikte ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla motosiklet sahibine teslim edilirken, şüpheli ise sevk edildiği adli makamlarca ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.