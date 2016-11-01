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Motosiklet hırsızı yakayı ele verdi

Şanlıurfa’da motosiklet hırsızı polisin takibi sonucu yakalandı.

Motosiklet hırsızı yakayı ele verdi

01 Kasım 2016 17:17

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Ulubatlı Mahallesi'nde bir site içerisindeki motosiklet kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Olay yerine giderek çalışma başlatan polisler, motosikleti Şair Nabi Mahallesi'ndeki bir motosiklet tamircisinde buldu. Motosikleti tamire götüren Mehmet Can A. isimli şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Zanlının ifadeleri doğrultusunda şahsın suç ortağının da olduğunu belirleyen polisler, Muhammed Çağrı G.’yi de yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınan Mehmet Can A. serbest bırakılırken hırsızlık zanlısı olarak gözaltına alınan Muhammed Çağrı G. ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Öte yandan polisin başka bir hırsızlık olayının güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi sonucu Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinden çalınan motosikletin ise Mehmet Can A. tarafından çalındığı tespit edildi. Şahıs polis tarafından yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bekir Basmacı


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