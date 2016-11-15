Olay, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaşa ait motosikleti evinin önünden çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı. Yüzleri belli olmayan iki kişi motosikleti bulunduğu yerden çalarak kaçtı.

Motosikletinin yerinde olmadığını fark eden vatandaş polis ekiplerine haber verdi. Ekipler çevredeki güvenlik kameralarını incelerken hırsızları yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

Son zamanlarda artan motor hırsızlığı Emniyet ekiplerini harekete geçirirken olayla ilgili tahkikat başlatıldı

Cengiz Gündüz

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