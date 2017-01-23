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Motosiklet hırsızları tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet hırsızlığına karışan 3 şüpheli tutuklandı.

Motosiklet hırsızları tutuklandı

23 Ocak 2017 15:50
Motosiklet hırsızları tutuklandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, önceki gün saat 15.00 sıralarında Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerine gelen çalıntı motosiklet ihbarını değerlendiren ekipler, Hacet Mahallesi 401’inci sokakta bulunan bir apartmanın bodrumunda nöbetçi savcılık talimatıyla arama yaptı. Yapılan aramada brandaya sarılmış plakasız bir motosiklet ve değişik markalarda motosikletlerin parçaları bulundu. Polis plakasız motosikletin şase numarasıyla yaptığı sorgulamada polis kayıtlarında çalıntı olarak aranan 07 E 4109 plakalı motosiklet olduğunu tespit etti. Motosikletin saklandığı apartmanda hırsızlık şüphelilerini beklemeye başlayan ekip, saat 21.00’de apartmanın bodrumuna gelen 17 yaşındaki V.A.S., S.Y. ve ağabeyi 20 yaşındaki M.Y.’yi gözaltına aldı.

Şüpheliler sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı
Gözaltına alınan şüpheliler V.A.S. ile arkadaşı S.Y., Alanya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Amirliği’ne, diğer şüpheli Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü. Şüphelilerin yapılan ilk sorgusunda ilçenin değişik yerlerinde verdikleri adreslerde de yapılan aramada çalıntı olarak aranan 63 K 6091, 07 NUN 13, 07 HRH 25 plakalı 3 motosiklet daha bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, bodrumda ele geçirilen motosiklet parçalarından yola çıkarak diğer çalıntı motosikletleri de bulmak için çalışma başlattı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 

Etiketler: antalya, hırsızlık, motosiklet


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