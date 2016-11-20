Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi Gazipaşa Caddesi’nde meydana geldi. 22 yaşındaki K.A. ve 18 yaşındaki E.B., park halindeki plakasız 2 motosikleti alarak gözden kayboldu. Motosiklet sahiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek hırsızların kimliklerini belirledi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda araştırma sonucunda zanlılar yakalandı. Karaelmas Mahallesinde yakalanan zanlılar, ifadeleri alınmak üzere Zonguldak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilirken, çaldıkları 2 motosiklet polis ekipleri tarafından ele geçirildi.

Sertaç Özdemir