Motosikleti çalınan mağdurlar sosyal medya üzerinden örgütlendi. Kurdukları sayfa ile çalınan motosikletlerinin peşine düşüyor. Çalınan motorlarının görüntülerini ve fotoğraflarını paylaşan onlarca mağdur, kendi çabalarıyla motosikletlerini bulmaya çalışıyor.

Motosikletleri çalışan vatandaşlar internet ortamında örgütlenerek, çalınan motorlarını bulmak için harekete geçti. Bu mağdurlardan biri İstanbul Sarıyer'de yaşayan Şener Altun. Elleri sopalı, bıçaklı hırsızlar Şener'in motosikletini çaldı. Bu anlar da güvenlik kameralarına yansıdı. Şener Altun'un 10 bin TL değerindeki motoruyla beraber aynı mahallede bir ayda 20 tane motorun çalındığını ifade eden mahalle sakinleri tedirgin olduklarını ifade etti.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Sarıyer'in Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde ellerinde sopalarla sokağa giren 3 hırsız sokak üzerindeki motosikletleri tek tek kontrol etti. Beğendikleri motorları çalarak yokuş aşağı düz kontak yaptı. Ellerinde bıçaklı ve sopalı hırsızların görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Mahalle sakinleri hırsızları gördükleri halde müdahale edemediklerini ifade etti. İddialara göre, mahalle sakinlerinden Şener Altun'un yaklaşık 1 ay önce motosikletinin çalındığı gece 4 motosiklet daha aynı mahalleden çalındı. Mahalle sakinleri 1 ay içerisinde 20 tane motor daha çalındığını ifade ederken, hırsızların evlere de girdiğini söyledi.

''Elleri sopalı hırsızlar emeğimi çaldı''

Çalınan motosikletiyle genellikle iş yaptığını belirten Altun, "Kapımın önünden garajın önünden motoru çaldılar. 3 kişi mahallenin başından giriyor. Birinin elinde sopalı. Biri de çaldığı motorla yavaş yavaş getiriyorlar buraya. Başka motorlara bakıyorlar. Zaten son zamanda çalınan bir ay içinde 15-20 motor çalındı bu mahalleden. Bir çete oluştu herhalde mahalle hırsızları. Ellerinde sopalar geliyorlar burada motorun direksiyonunu kırıyorlar benim motorumun. Kendi motorum, motorla da iş yapıyordum genelde. Emeğimi çaldılar'' ifadelerini kullandı.

Altun hırsızların ellerinde sopalarla bıçaklarla gezdiğini ifade ederken, "Buradan alıyorlar sürükleyerek gidiyorlar. Ellerinde sopalı bu insanlar. Çete şeklinde geziyorlar. Hani karşısına çıksak belki bizi öldürecek. O an onu da göze almış. Bizde karşısına çıkamıyoruz. Elleri sopalı bıçaklı. Bizimde ailemiz var bir motor için canımızdan olmaktansa alıyorlar götürüyorlar" şeklinde konuştu.

''O gün dört motor daha çalınmış"

Aynı gün 4 motorun çalındığını dile getiren Altun, ''Polis karakoluna gittik tutanak tutulsun diye. Sabah 8 buçukta fark ettim çalındığını. Bana 2'de gel dediler. 2'de gittiğim zaman yoğunuz biraz bekleyin dediler. Tutanaklar tutuldu. Aynı anda çalınan birkaç arkadaş daha vardı. O gün 4 motor daha çalmışlar. Aynı gün 4 motor bir ay içerisinde 20 motor çalınmış. Burası biraz daha Etiler'in altında olduğu için elit mahalle daha lüks motorlar olduğu için herkese dadanıyorlar burada. Benim motorumun değerini 10 bin liraydı. Aynı günde 4 motor çalmışlar hatta birinin çalamayıp yakmışlar" diye konuştu.

Altun, motosikleti çalındıktan sonra motosikletini gördüğünü fakat müdahale edemediğini söyleyerek, ''Ben de araştırıyorum kendi çapımda ama gidipte diyemiyorsun bulaşamıyorsun çünkü. Ben motorumu gördüm. Çete olduğu için elinde sopalı bıçaklı insanlar olduğu için müdahale edemiyorsun bunlara. Karşısına çıksam ya beni sopayla döverlerdi ya da bıçaklayıp öldürür giderlerdi. Sabahın 5'inde kimse yok. Benim size bir ricam var. Plakasız dolaşan motorların yüzde 80'i çalıntı bunların. Plakasız kontağı kurcalanmış motorların. Bu gibi motorları gören arkadaşlar daha duyarlı olursa bunun biraz daha önüne geçebiliriz. Biz bu konuda Facebook'ta sayfalar açtık. Birbirimize atıyoruz. Bir kaç olumlu mesajlarda geri alıyoruz. Bulunan motorlarımız var. Kendi başımıza kendimiz çıkarıyoruz" dedi.

"Sağlam motorları bırakarak yem atıyoruz"

Facebook üzerinde kurdukları bir grupla sağlam motorları sokağa bırakarak yem attıklarını ve hırsızları yakalamak istediklerini ifade ederken, "Bekliyoruz geceleri artık. Birileri gelsin alsın. Burada bir tane daha motor vardı. Elektrikli motoru bile almışlar. Ertesi gün aldılar bir gün sonra. Bir önlem alıyordum. Alarm filan taktıracaktım. Bu mahallede böyle bir şey olmaz dedim. Facebook sayfamızda özel mesajlar var. Yem atıyoruz. Sağlam motorları sokağın ortasına bırakıyoruz. Geceleri bekliyoruz nöbetleşe. Çalınmasını bekliyoruz. Onlar genelde 3 kişi gelir bu gibi olaylarda. 5-10 kişi her gece sabaha karşı. Özellikle bekliyoruz çalınmasını peşine düşelim diye. Hırsızı biz yakalayalım diye. Çünkü polisler bu konuyla ilgilenmiyorlar bu aralar. Fazla duyarlı değiller. Bir tim oluşturdum. Arkadaşlar bunu söylediğim için kızacaklar ama yapacak bir şey yok. Bunlar bizim 10-15-20 bin liralık motorlarımız ama sonuçta bir emek var. Polis meblağ küçük olduğu zaman uğraşmıyor" diye konuştu.

"Motoru düz kontak yaparak götürüyorlar"

Motorları sürükleyerek götürdüklerini ve yokuş aşağı düz kontak yaptıklarını belirten Altun, "Motoru buradan sürükleyerek götürüyorlar. Buradan aşağı götürüyorlar. Dik rampadan aşağı indirip düz kontak yapıp götürüyorlar. Elleri sopalı bıçaklı olduğu için müdahale de edemiyoruz. Herkes motorlarını demirlere kitlemiş" diye konuştu.

"Motorları kilitliyoruz"

Hırsızlardan şikayetçi bir başka mahalle sakini Orhan Altun, "Kilitliyoruz motoru ne yapalım? Kilitlemezsek alıp götürüyor adamlar. Yapacak bir şey yok. Bunu da keserler. Bu da çok iyi bir örnek değil. Adam gelir bunu makasla keser yine götürür. Kendimize göre makasla dolaşmaz diye kilitledik, bağladık motoru" dedi.

"Evlere de giriyorlar"

Gördüğü hırsızlık anları anlatan bir başka mahalle sakini Yaşar Aksu, "Evde hırsızlık defalarca oluyor. Şimdi tesadüfen komşumun evine giriyorlardı. Gece saat 3'te kalktım ben. 3 Kişi o pencereyi zorluyorlardı. Dedim arkadaşlar kimsiniz siz ne yapıyorsunuz? Ben öyle deyince duvarlardan atlayıp kaçtılar. Eniştemin evine girdiler. Kol saatini aldılar parasını aldılar telefonu aldılar" şeklinde konuştu.

Bir diğer hırsızlık görüntüsü de Dudullu'da bir apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı. Kilidi takılı bir şekilde kapının önünde duran motosikleti hırsızlar 30 saniye içerisinde çalarak olay yerinden uzaklaştı.

Murat Horoz