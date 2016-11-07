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Motosiklet hırsızlığı zanlısı 3 kişi yakalandı

Samsun'da 2 ayrı motosiklet çalınması olayına karışan 3 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Motosiklet hırsızlığı zanlısı 3 kişi yakalandı

07 Kasım 2016 19:13

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin Karasamsun Mahallesi ve İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki iki ayrı motosiklet çalındı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, her iki hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen U.G.(18), T.C.Ö.(17) ve A.K.'yi (15) yakalayarak gözaltına aldı. U.G. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu'na, yaşları küçük olan T.C.Ö. ve A.K. ise Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 

Muammer Ay

Etiketler: 3 kişi yakalandı, Motosiklet hırsızlığı zanlısı


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