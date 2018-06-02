Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü!.

Kaza , Karaçulha Mahallesi Antalya - Fethiye Karayolu Cumhuriyet bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan İdiz’in (73) kullandığı 48 HZ 157 plakalı motosiklet, aynı yönde seyreden Şuayip A. idaresindeki 48 N 6088 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İdiz 112 Acil Servis ekibince özel bir hastaneye kaldırıldı. İdiz'e yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.