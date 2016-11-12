Edinilen bilgiye göre, Ersin Arslan Devlet Hastanesinde çalışan Mehmet Türkoğlu, mesai bitiminde 27 BV 196 plakalı motosiklet ile yeni açılan Yeşilvadi Parkında güvenlik görevlisi olan eşi Hatice Türkoğlu’nu almaya gitti. Burada mesaisi tamamlanan eşi Hatice’yi de motosiklete alan Mehmet Türkoğlu, tek şeritli servis yoluna çıktığı esnada, karşı istikametten gelen 58 yaşındaki R.Y idaresindeki 01 SS 336 plakalı otomobille çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Mehmet Türkoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, Hatice Türkoğlu ise eşinin çalıştığı Ersin Arslan Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otomobil sürücüsü R.Y ise gözaltına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.