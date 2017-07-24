Motosiklet kamyona çarptı: 1 ölü

Kaza, gece saatlerinde Yeşillik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 yaşındaki Yüksel Tek'in yönetimindeki plakasız motosiklet, Gaziemir yönünden Konak istikametine seyir halindeyken, Paşaköprü Mezarlığı mevkisinde iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaptı. Bu sırada yan yoldan gelerek Gaziemir istikametine geçiş yapmak isteyen 38 yaşındaki Erdoğan Ö. idaresindeki 35 UUC 04 plakalı kamyona çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Tek, ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Tek, İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Yüksel Tek yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz sürücünün cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kamyon sürücüsü Erdoğan Ö., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Halil İbrahim Karabıyık

