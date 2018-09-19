İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motosiklet kamyonete çarptı: 1 yaralı!

Motosiklet kamyonete çarptı: 1 yaralı!
Motosiklet kamyonete çarptı: 1 yaralı!

Samsun'da motosikletin kavşakta kapalı kasa kamyonet ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Barış Bulvarı Çevre Yolu Kavşağı'nda saat 18.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Mocuk (19) idadesindeki plakası tespit edilemeyen motosiklet, kavşakta Ercan Akfındık'ın kullandığı 55 EF 101 plakalı kapalı kasa kamyonetin sağ ön çamurluğuna yandan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Muhammer Ay
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.