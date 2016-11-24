Olay, saat 18.00 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Utku Mahallesi'nde bulunan Özkardeşler Kuyumculuk'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirlenemeyen bir şahıs kuyumcunun önünde motosiklet kaskı takarak belinden çıkardığı oyuncak silahı çıkardı. Oyuncak silahı o sırada dükkanda bulunan iş yeri sahibinin Mustafa Borazan'ın eşi Ebru Borazan'a doğrulttu. Silah doğrultulan Ebru Borazan ise şahsın elindeki silaha vurarak düşürdü. Yaşanan arbede sırasında panikleyen şahıs kuyumcudan hiç bir şey alamadan silahı olay yerinde bırakarak kaçmaya başladı. Soygun girişimi esnasında dükkanda bulunan iş yeri sahibinin oğlu 13 yaşındaki Hasan Borazan da büyük panik yaşadı.

1. Anafartalar Mahallesi istikametine kaçan şahıs önce burada bulunan inşaata girerek motosiklet kaskını çıkardı ardından da inşaatın yaklaşık 10 metre ilerisinde bulunan bir birahaneye girerek üzerindeki ceketi çıkararak kaçmaya devam etti. Bir apartmana giren şahıs çatıya çıkarak izini kaybettirdi. Mahalledeki vatandaşların şahsı ihbar etmesinin ardından apartmana gelen polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan soygun girişimi kuyumcunun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Adem Şahin - Aykut Yeniçağ - Sadık Cangel