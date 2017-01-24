Edinilen bilgilere göre, yüzlerine motosiklet kaskı takarak hırsızlık yapan şahıslar, Arifiye ilçesi ve Serdivan ilçesinde toplam bin 300 TL ile 14 bin TL’lik sigara çalarak kayıplara karıştı. Olay yerinde inceleme yapan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren M.T., K.D., Y.T., E.Y., İ.H., isimli şahıslar olduğunu tespit etti. M.T., K.D., E.Y., İ.H., isimli şahıslar polis ekiplerince hırsızlık olayından sonra kısa sürede kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Y.T. isimli şahıs ise daha sonra metruk bir bina içerisinde yakalanarak gözaltın alındı. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı aramada 1 adet Magnum marka pompalı tüfek, 5 adet fişek, 1 adet Valther 7.65 mm çaplı tabanca ve tabancaya ait içerisinde 8 adet fişek bulunan şarjör, 1 adet el feneri, 1 adet tornavida ele geçirdi.

Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.