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Motosiklet kazası: 1 ölü 1 yaralı |Bursa haberleri

Bursa’da motosiklet kazası sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralı.

Motosiklet kazası: 1 ölü 1 yaralı |Bursa haberleri

12 Temmuz 2017 08:25
Motosiklet kazası: 1 ölü 1 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza Bursa’nın merkez Nilüfer İlçesi Görükle mevkiinde meydana geldi. Melih Yurtsever(23) ve arkadaşı Turgay Çömlekoğlu(23), 77 BG 715 plakalı motosiklet ile gezdikleri sırada motosiklet kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarparken Melih Yurtsever ve Turgay Çömlekoğlu yola savruldu. Kaza sonrası olay yerine gelen 112 acil ekipleri yaralıları alarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Yaralı Melih Yurtsever ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hastanede hayatını kaybetti. Turgay Çömlekoğlu ise ağır yaralı olarak yoğun bakıma alındı.

Kaza yerine gelen savcı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Melih Yurtsever’in bir ay önce de babasını kaybettiği öğrenildi. 

Yusuf Ali Arslan
 

Etiketler: bursa, kaza, motosiklet


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