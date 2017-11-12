Motosiklet kazası: 2 yaralı!

Edinilen bilgiye göre olay, Sivas-Tokat Karayolu Çamlıbel mevkiinde meydana geldi. Doğa gezisi için Sivas’tan Tokat’a giden bir grup motosiklet sürücüsünden Volkan A., fotoğraf çekmek için motosikletinden inip karşıdan karşıya geçmek istediği sırada arkadaşı Ferhat T. duramayarak motosikleti ile Volkan A.’ya çarptı. Kazada her iki sürücü de yaralandı. Yaralanan sürücüler ambulanslar ile Yıldızeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Volkan A. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Mehmet Arısal - Serhat Yılmazer