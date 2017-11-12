Diğer
Kategoriler

Motosiklet kazası: 2 yaralı!

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Motosiklet kazası: 2 yaralı!

12 Kasım 2017 16:18

Edinilen bilgiye göre olay, Sivas-Tokat Karayolu Çamlıbel mevkiinde meydana geldi. Doğa gezisi için Sivas’tan Tokat’a giden bir grup motosiklet sürücüsünden Volkan A., fotoğraf çekmek için motosikletinden inip karşıdan karşıya geçmek istediği sırada arkadaşı Ferhat T. duramayarak motosikleti ile Volkan A.’ya çarptı. Kazada her iki sürücü de yaralandı. Yaralanan sürücüler ambulanslar ile Yıldızeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Volkan A. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

Mehmet Arısal - Serhat Yılmazer

Etiketler: 2 Yaralı, kaza, motosiklet

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç