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Motosiklet kazası güvenlik kamerasında

Hatay’ın İskenderun ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosiklet kazası güvenlik kamerasında

28 Temmuz 2017 21:06
Motosiklet kazası güvenlik kamerasında - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre kaza, İskenderun Numune Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. 188. Sokak’tan Dr. Sadık Ahmet Caddesi’ne çıkan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile cadde üzerinde seyir halindeki 31 yaşındaki Hakan A. idaresindeki 31 V 2967 plakalı motosiklet çarpıştı.

MOBESE kamerasına yanıysan kazada motosiklet sürücüsü Hakan A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yaralıya yardım ederken, olay yerine gelen ambulanslar ile özel bir hastaneye kaldırılan Hakan A.’nın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Mustafa Mert 

Etiketler: kaza, motosiklet


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