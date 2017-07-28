Motosiklet kazası güvenlik kamerasında

Edinilen bilgilere göre kaza, İskenderun Numune Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. 188. Sokak’tan Dr. Sadık Ahmet Caddesi’ne çıkan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile cadde üzerinde seyir halindeki 31 yaşındaki Hakan A. idaresindeki 31 V 2967 plakalı motosiklet çarpıştı.

MOBESE kamerasına yanıysan kazada motosiklet sürücüsü Hakan A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yaralıya yardım ederken, olay yerine gelen ambulanslar ile özel bir hastaneye kaldırılan Hakan A.’nın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Mustafa Mert