İki motosiklet sürücüsünün dün saat 15.00 sıralarında akan trafikte yaptığı yarış kazayla sonuçlandı. Trafikte kırmızı ışıkta bekleyen bir motosikletinin yanına başka bir motosikletli yaklaştı. İkili arasında geçen kısa bir konuşmanın ardından kırmızı ışıkta bekleyen motorcu yanına yaklaşan motorcuya “Bir tur atalım mı?” diye meydan okudu. Bunun üzerine iki motosikletli akan trafikte yarışmaya başladı. Bu sırada geride kalan motorcu diğer motorcuya yetişebilmek için emniyet şeridine geçerek önündeki arabayı sollamak istedi. Virajı alamayan motosiklet sürücüsü bariyerlere girdi. O anlar ise motosiklet sürücüsünün kaskında bulunan kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.

