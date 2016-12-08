Trafikte seyir halindeki motosikletin sürücüsü Levent Ulus Bağlantı Yolu virajına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Virajı alamayan sürücü bariyerlere girdi. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan sürücü daha sonra ayağa kalkarak üzerini kontrol etti. O anlar motosiklet kaskında bulunan kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde, motosiklet sürücüsü seyir halindeyken birden virajı alamıyor ve bariyerlere giriyor. Kazanın ardından yere savrulan sürücü ayağa kalkarak üzerini kontrol ediyor. Bu esnada kazayı gören bazı sürücüler araçlarını yol kenarına alarak motosiklet sürücüsüne yardım etmeye çalışıyor.

