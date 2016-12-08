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Motosiklet kazası kamerada

Motosiklet sürücüsü virajı alamayınca bariyerlere girdi. O anlar kaskta bulunan kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.

Motosiklet kazası kamerada

08 Aralık 2016 10:22
Motosiklet kazası kamerada - Tıkla İzle

Trafikte seyir halindeki motosikletin sürücüsü Levent Ulus Bağlantı Yolu virajına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Virajı alamayan sürücü bariyerlere girdi. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan sürücü daha sonra ayağa kalkarak üzerini kontrol etti. O anlar motosiklet kaskında bulunan kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.
Görüntülerde, motosiklet sürücüsü seyir halindeyken birden virajı alamıyor ve bariyerlere giriyor. Kazanın ardından yere savrulan sürücü ayağa kalkarak üzerini kontrol ediyor. Bu esnada kazayı gören bazı sürücüler araçlarını yol kenarına alarak motosiklet sürücüsüne yardım etmeye çalışıyor.
 


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