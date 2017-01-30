Levent Büyükdere Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada hatalı dönüş yapan otomobil sürücüsü az kalsın ölüme sebep olacaktı. Trafik aktığı sırada seyir alan bir otomobil sürücüsü, yasak olduğu halde sağa dönmek istedi. Akan trafikte aniden dönüş yapan otomobil sürücüsü bir motosikletin önüne çıktı. O sırada hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü bir anda önüne doğru dönen otomobile çarptı. Kaza anı ise motosiklet sürücüsünün kaskında bulunan kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kask kamerasına yansıyan görüntülerde, motosiklet sürücüsü trafikte ilerliyor. Motosiklet sürücüsü sağa dönüş yapmanın yasak olduğu bir noktadan geçtiği sırada kırmızı bir otomobil dönüş yapmaya çalışıyor. Motosiklet sürücüsü bir anda önüne dönen araca çarparak yere düşüyor. Daha sonra motosiklet sürücüsü ayağa kalkıp motorunun yanına giderken otomobil sürücüsü de aracını park ederek motosiklet sürücüsünün yanına geliyor.