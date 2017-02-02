Diğer
Kategoriler

Motosiklet kazası kamerada

Beşiktaş'ta karşıdan karşıya geçmek isteyen bir ticari taksi ile motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Motosiklet kazası kamerada

02 Şubat 2017 11:05
Motosiklet kazası kamerada - Tıkla İzle

Kaza, Beşiktaş Etiler Nispetiye Caddesi üzerinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nispetiye caddesinde trafik aktığı sırada Fikri Güccük isimli ticari taksi şoförü karşıdan karşıya geçmek istedi. Ticari taksi şoförü Güccük önündeki araçların sağından geçerek karşıya geçtiği sırada kavşaktan karşı yöne geçiş yapan Kenan Yüksek yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde kavşakta trafiğin aktığı görülüyor. Kavşaktan dönmek isteyen bir ticari taksi karşıdan karşıya geçtiği esnada, kavşaktan karşı yöne geçmek isteyen motosiklet sürücüsüyle çarpışıyor. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle yere düşüyor. Ardından motosiklet sürücüsünün ayağa kalktığı görülüyor. 

Doğan Can Cesur

Etiketler: motosiklet kazası


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!