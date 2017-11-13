Motosiklet kazasında ağır yaralanan genç öldü

Sivas-Tokat Karayolu Çamlıbel mevkinde dün meydana gelen kazada doğa gezisi için Sivas'tan Tokat'a giden bir grup motosiklet sürücüsünden Volkan Arslan fotoğraf çekmek için motosikletinden inip karşıdan karşıya geçmek istediği sırada arkadaşı Ferhat T. duramayarak motosikleti ile Volkan Arslan'a çarptı. Kazada her iki sürücü de yaralandı. Yaralanan sürücüler ambulanslar ile Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan Volkan Arslan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mehmet Arısal