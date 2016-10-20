Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Müfide İlhan Mahallesi 137. Cadde üzerinde seyir halindeki 33 SH 552 plakalı otomobil ile yol çalışması nedeniyle ters yönde ilerleyen Esat T. (18) idaresindeki 33 CKM 67 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan yeğeni 13 yaşındaki Halit T. olay yerinde hayatını kaybetti. Kimliği belirlenemeyen otomobil sürücüsü ise aracı kaza yerinde bırakarak kaçtı.

Ölen amca-yeğenin cenazeleri, sağlık görevlileri ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Mersin Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaçan araç sürücüsünün yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.