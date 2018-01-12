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Motosiklet park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde park halindeki araca arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Motosiklet park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

12 Ocak 2018 21:42

Edinilen bilgiye göre kaza, 15.00 sıralarında Yeni Mahalle Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre plakası ve şase numarası olmayan Muhammet Can K. (17) idaresindeki motosiklet, trafikte bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde bulunan 35 HC 1758 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan sürücü yola savrularak yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralı sürücü Muhammet Can K.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soner Vatansever
 

 

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