Edinilen bilgiye göre, Keşan ilçesine bağlı Maltepe köyünde yaşayan 16 yaşındaki Mümincan K., akşam saatlerinde Paşayiğit Mahallesi’ndeki arkadaşlarının yanına gitmek üzere plakasız motosikletiyle Edirne-Keşan karayoluna çıktı. İddiaya göre motosiklet, Paşayiğit beldesi yakınlarında önünde seyreden TIR’a çarptı.

Motosikletten düşen ve kafatası parçalanan Mümincan K. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı duyan gencin yakınları olay yerine akın etti. Sinir krizi geçiren gencin yakınlarını sağlık ekipleri ve köylüler sakinleştirdi. Jandarma ekipleri, kazaya karıştığı tahmin edilen ve dorse plakasının ilk rakamı 54 olduğu öğrenilen TIR’la ilgili çevre ilçelerde arama yaptı. Mümincan K.'nın cesedi ise, olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mümincan K.'nın ehliyetinin olmadığı ve kaza sırasında başında kask bulunmadığı öğrenildi. Köylüler, gencin motosikletle sürekli akrobatik hareketler yaptığını iddia etti. Mümincan K.'nın Facebook profilinde de motosikletiyle çekildiği fotoğrafı kapak fotoğrafı yaptığı görüldü.