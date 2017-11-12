Motosiklet sürücü yaşlı adama çarpıp kaçtı

Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Gazi Süleymanpaşa Camii önünde yolun karşısına geçmek isteyen Nafız B. isimli yaşlı adama Kuzuluk - Akyazı istikametinde giden motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam yere savrularak yaralandı. Yaşlı adama çarpan motosiklet sürücüsü ise kaza sonrasında olay yerinden hızla uzaklaştı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından başından yaralanan Nafız B. Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar kaçan motosikletin beyaz renkte ve 54 H 2532 plakalı olduğunu söyledi. Akyazı İlçe Emniyet Trafik ekipleri kaçan motosiklet sürücüsünü yakalama çalışmalarına başladı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ali Yıldırım