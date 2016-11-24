Milas’ta Halilbey Bulvarı, Sanayi Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında; Hüseyin Sarı idaresindeki 48 VZ 330 plakalı motosiklet, bulvar üzerinde park halinde bulunduğu iddia edilen beyaz renkli 48 N 5615 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, kazaya karıştığı iddia edilen 48 N 5615 plakalı araç ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Meydana gelen kazanın ardından çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin Sarı sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri kazaya karıştığı iddia edilen aracın yakalanması için çalışma başlattı.