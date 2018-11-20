Motosiklet sürücüsü kör nokta kurbanı oldu

Serdar Çiftçi yönetimindeki 48VE 107 plakalı motosiklet, Serdal Akça yönetimindeki 48 DE 331 plakalı otomobil ile aynı istikamette ilerlediği sırada, otomobil sürücüsü kör noktada bulunan motosiklet sürücüsünü görmeden sola dönmek için direksiyon kırdı. Motosiklet sürücüsü otomobilin sol ön kısmına çarparak yere düştü. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Serdar Çiftçi, yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün hayati bir tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Mustafa Altar Zeyhan