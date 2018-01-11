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Motosiklet sürücüsünün engelli gence çarpması kamerada

Büyükçekmece'de motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan engelli gence çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Hastaneye kaldırılan genç, yaşam mücadelesi veriyor.

Motosiklet sürücüsünün engelli gence çarpması kamerada

11 Ocak 2018 09:08
Motosiklet sürücüsünün engelli gence çarpması kamerada - Tıkla İzle

Güvenlik kamerasının kaydettiği feci kaza Büyükçekmece'de yaşandı. Bir markette alışveriş yapan Enes B.(26) daha sonra akrabalarının dükkanının bulunduğu yere doğru hareket etti. Kaldırımdan indiği sırada sol tarafından hızla gelen bir motosiklet Enes B.'ye çarptı. Motosikletin çarptığı genç, aniden birkaç metre savrulduktan sonra yere yığıldı. Görgü tanıklarının aktardığı bilgiye göre Enes B.'nin bir süre bilincinin kapandığı ve kimseyle konuşmadığı yönünde olurken, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede Enes B.'nin beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Enes B.'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Acı tesadüf, yıllar önce babasının trafik kazasında kaybetti

Enes B.'nin yaşam mücadelesi devam ederken yaşanan feci kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Enes B.'nin elindeki poşetle marketten çıktığı, karşıya geçerken sağ tarafa baktığı esnada sol taraftan hızla gelen motosikletin kendisine çarptığı ve yola fırladığı görülüyor. Kameralara yansıyan görüntülerin devamında ise kazadan hemen sonra çevredeki esnafın ve vatandaşların olay yerine koştuğu görülüyor. Motosikletin çarptığı Enes B.'nin ise yaklaşık 4 yıl önce babasını bir trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.

Murat Delice

Etiketler: Büyükçekmece, kaza

 

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