Motosiklet sürücüsünün yaptığı kaza görenleri hayrete düşürdü. Motosikletini kaldırım kenarına park etmek isteyen bir sürücü, bunun için birkaç girişimde bulundu. En sonunda motosikletini park etmeyi başaran sürücü tam ineceği sırada dengesini kaybetti. Motosiklet sürücüsü kaldırım ve bir apartman arasında bulunan boşluğa düştü. O anlar sokakta bulunana güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kameralara yansıyan görüntülerde motosiklet sürücüsünün kaldırım kenarına motosikletini park etmeye çalıştığı görülüyor. Daha sonra dengesini kaybeden sürücü motosikletle birlikte kaldırım ve bir aparman arasında bulunan boşluğa düşüyor.