Edinilen bilgiye göre Sultanbeyli'de meydana gelen olayda, bir otomobil sürücüsü yasak olmasına rağmen U dönüşü yapmak istedi. Bu sırada otomobilin arkasında seyir halinde olan motosiklet otomobile çarptı. Motosiklet çarpmanın etkisiyle yola savrularak devrildi. Bir süre durarak motosiklet sürücüsünü izleyen otomobil sürücüsü, ardından olay yerinden hızla uzaklaştı. Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü kaza motosiklet kaskında bulunan kamera tarafından kaydedilirken, sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay anı kask kamerasında

Olay anı motosiklet sürücüsünün kaskında bulunan kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Kask kamerasına yansıyan görüntülerde, motosiklet yolda seyir alıyor. Bu esnada önde bulunan otomobil yasak olmasına rağmen U dönüşü yapıyor. Otomobilin aniden dönmesiyle kontrolünü kaybeden motosiklet otomobile çarpıyor. Motosiklet sürücüsünün ayağı yola savrulan motosikletin altında kalırken, otomobil sürücüsü ise kısa bir süre durduktan sonra yoluna devam ediyor. Trafikte seyir halinde olan diğer araçların sürücüleri durarak motosiklet sürücüsüne yardım ediyor. Sürücünün ayağı motosikletin altından çıkartılıyor.

