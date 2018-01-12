Motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olan alkollü şoföre 7,5 yıl hapis

Beykoz’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir pizzacıda çalışan Bayram Malkoç’un hayatını kaybetmesine ilişkin araç şoförü Emre Öztürk’ün “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 6’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Emre Öztürk cezaevinden getirilirken, kazada hayatını kaybeden Bayram Malkoç’un ailesi ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan müşteki avukatı, “Alkollü araç kullanmadan dolayı ehliyetine el konulan sanığın yine alkollü olarak aşırı hızlı şekilde seyir halindeyken söz konusu olayın oluşuna neden olduğu için olası kasıt ile öldürme suçundan cezalandırılmasını talep ederiz” dedi.

“Alkollü olmasının, olayın oluşuna bir etkisi yoktur”

Bunun üzerine sanık avukatı, “Müvekkilin alkollü olmasının olayın oluşuna bir etkisi yoktur. Müvekkil kazanın olmaması için elinden geleni yapmıştır.Ayrıca kırmızı ışıkta geçilerek söz konusu olayın meydana gelmesine neden olunması diye bir şey de söz konusu değildir” diyerek müvekkilinin beraatini istedi.

Son sözü sorulan sanık Öztürk, “Ölenin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralananlara da geçmiş olsun diyorum. Olay tamamen bir kazaydı. Kusurumun olmadığını düşünüyorum.Bu nedenle beraatime ve tahliyeme karar verilsin” şeklinde konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Emre Öztürk’ün “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 7 yıl 6 ay hapislecezalandırılmasına hükmederek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Emre Öztürk’ün yönetimindeki aracı tedbirsiz ve dikkatsiz kullanarak, müşteki Cengiz Uliç idaresindeki motosiklete arkadan çarptığı ve ardından Bayram Malkoç idaresindeki motosiklete çarptığı anlatılmıştı.

Şüphelinin çarptıktan sonra devam ederek Mehmet Büyükörün’in idaresindeki araca çarptığının belirtildiği iddianamede şüpheli Emre Öztürk’ün olayda aracı alkollü olarak kullandığı ve kazada motosiklet sürücüsü Bayram Malkoç’un hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

İddianamede şüphelinin “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Gamze Erdemir