Diğer
Kategoriler

Motosiklet sürücüsünün trafikte tehlikeli şovu kamerada

Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde motosikletli gencin tek teker üzerinde tehlikeli şovu kameralara yansıdı. Ön tekerini kaldırdığı motosikletiyle saniyelerce giden genç hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı.

Motosiklet sürücüsünün trafikte tehlikeli şovu kamerada

25 Şubat 2018 09:27
Motosiklet sürücüsünün trafikte tehlikeli şovu kamerada - Tıkla İzle

Şişli Piyalepaşa Bulvarı’nda geçtiğimiz hafta Cumartesi günü saat 16.40 sıralarında motosikletli gencin tehlikeli şovu kameralara yansıdı. Yanında seyreden sürücülere aldırış etmeden motosikletinin ön tekerini kaldırarak bu şekilde ilerleyen genç yürekleri ağza getirdi. Şovunu saniyelerce devam ettiren genç bir süre sonra tünel girerek gözden kayboldu. O anlar ise kameralara yansıdı.

Öte yandan aynı saatlerde seyir eden halı dolu bir otomobilin tehlikeli yolcuğu da kameralara yansıdı. Ağzına kadar halıyla dolu olması nedeniyle ile bagajından taşan halılarla ile seyir eden sürücü diğer sürücüleri tehlikeye attı.

Doğan Can Cesur
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç