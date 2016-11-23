Kaza, saat 15.30 sıralarında D-100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Hasan Bilim yönetimindeki 60 EV 202 plakalı motosiklet, önünde seyir eden Akın Gözçiçek’in kullandığı 65 NH 499 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü Hasan Bilim ve 18 yaşındaki arkadaşı Ahmet Şahin ağır yaralandı. Yaralı gençler, kazanın ardından olay yerine sevk edilen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ahmet Şahin Erbaa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, Hasan Bilim ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Hasan Bilim’in yakınları ölüm haberini alınca sinir krizleri geçirdi. Hasan Bilim’in babası Mustafa Bilim, “Ağabeyi askerde, ben şimdi ona nasıl haber edeceğim” diyerek feryat etti.