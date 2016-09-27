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Motosiklet tutkusu sonu oldu

İzmir’in Konak ilçesinde, alkollü direksiyon başına geçip kullandığı motosikletle önce kaldırıma ardından da elektrik direğine çarpan Doğanay Bozkurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Motosiklet tutkusu sonu oldu

27 Eylül 2016 15:16

Kaza, bugün saat 04.00 sıralarında, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda meydana geldi. Konak yönünden Balçova yönüne giden Doğanay Bozkurt (23), yönetimindeki 35 KA 5545 plakalı yarış motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolünden çıkan motosiklet, kaldırıma çarptıktan sonra elektrik direğine çarparak durabildi. Bozkurt, motosikletten fırlayarak yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk tedaviyi olay yerinde yaptıktan sonra Doğanay Bozkurt’u ambulans ile Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan talihsiz genç hayatını kaybetti. Hastanede yapılan kan testinde, sürücü Doğanay Bozkurt’un 0.113 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Etiketler: Doğanay Bozkurt, motosiklet kazası


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