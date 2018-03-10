Motosiklet üzerinde ölümüne yolculuk

Gaziantep - Nizip arası karayolunda motosikletleriyle seyreden gençlerin ölümüne yolculukları görenleri korkuttu. Kullandıkları motosiklet üzerine yüz üstü uzanan motosiklet sürücüsü gençler, hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.

Yaklaşık 130 kilometre hızla giden gençleri trafikteki sürücüler cep telefonu ile kaydetti. Araç içindeki sürücünün ibreyi göstermesi ise gençlerin ne kadar süratle gittiğini gözler önüne serdi.

Motor üzerine uzanarak süratle geçen gençler yanlarından geçen otomobillere aldırış etmeden birbirinden tehlikeli hareketler yapmaya devam etti.