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Motosiklet üzerindeki gençlere silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana’da motosiklet üzerinde seyir eden iki gence başka bir motosiklet üzerinden ateş açıldı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Motosiklet üzerindeki gençlere silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

01 Mart 2018 23:00

Olay, Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi 71539. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Tasa (21) ve Aydın Gözel (24) motosikletle seyir halindeyken başka bir motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı. Kimliği belirlenemeyen şahısların açtığı 20 el ateş sonucu iki genç kanlar içerisinde motosikletten düştü. Saldırganlar hızla kaçarken, silah sesleri duyan mahalleli durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Ramazan Tasa yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Gözel’in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede park halindeki iki araca çok sayıda kurşun isabet ettiğini belirledi. Polis, olayı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.  

 

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