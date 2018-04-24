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Motosiklet ve otomobil çarpıştı: 1 ölü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Motosiklet ve otomobil çarpıştı: 1 ölü

24 Nisan 2018 19:08
Motosiklet ve otomobil çarpıştı: 1 ölü - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre kaza, Çorlu-İstanbul yolu üzerinde Ağır Bakım Işıklı Kavşak mevkiinde meydana geldi. Hikmet A. idaresindeki 59 TB 321 plakalı otomobil ile Şafak Şen kontrolündeki 59 YP 063 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın şiddeti ile motosikletten fırlayan sürücü ağır şekilde yaralanırken yolun ortasına savrulan motosiklet de alev alarak yanmaya başladı. 

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Şafak Şen (57) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri de yanan motosikleti söndürerek iş makinesi yardımıyla yolun dışına aldı. 

Kazanın ardından olay yerine gelen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri de kazanın oluş şekliyle ilgili olarak inceleme yaptı. Otomobil sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı. 

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.  

Serdar Şahin

 

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