Her yıl 3-9 Kasım tarihlerinde düzenlenen 'Organ Bağışı' haftası nedeniyle motosikletçiler organ bağışında bulundu. Kulübün dernek binasında motosikletçiler ile bir araya gelen Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Fuat Çöken, Anestezi Uzmanı Dr. Ömer Atsal ve Atatürk Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Ahmet Hikmet Şahin organ bağışı hakkında bilgiler verdi.

Organ Nakli Koordinatörü Fuat Çöken, 10 yıl önce kurulan ve Bursa bölgesine bağlı olan organ nakli biriminin, bir çok Avrupa ülkesini geçtiğini söyledi. Çöken, organ naklinin önemine değinerek, "Kaska ihtiyacınız olduğu zaman bir bayiye gidip temin edebiliyorsunuz. Ya da bir motorunuzun bir parçası bozulduğu zaman bir tedarikçiden bu malzemeyi alabiliyorsunuz. Organ nakli de aslında bunun gibi bir şey. Tek sıkıntımız bizim bunu bulabileceğimiz bir bayi ve tedarikçimiz yok. İki tane kaynağımız var. Biri canlı, biri ölü" dedi.

Mesleklerinin zorluğuna da değinen Çöken, "Ölüm haberi almış bir aile ile görüşüyoruz. Sallanmakta olan bir binaya bir darbe de biz vuruyoruz aslında. Bu süreçte işimiz çok zor. Ne yapabiliyorsak bu sürede yapıyoruz. Acılı bir dönemde organ nakli konusuyla ailenin karşısına çıkmak istiyoruz. En çok dini konularda problem yaşıyoruz. Sağ olsun Diyanet İşleri Başkanlığı bu işin caiz olduğunu söyledi. Diyanet de bu işe bizim kadar sahip çıkıyor" dedi.

Anestezi Uzmanı Dr. Ömer Atsal da motosikletçilerin sorularını cevapladı. Verilen eğitimin sonunda kısa bir açıklama yapan 10Riders Balıkesir Motosiklet Spor Kulübü Derneği Başkanı ve MKSF Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu Genel Başkanı Özgür Candar, farkındalık oluşturmak amacıyla organ bağışında bulunmak istediklerini belirterek, "Balıkesir motosiklet kulübü olarak 6 yıldır sürdürdüğümüz 'Sadece sürmüyoruz' projesi kapsamında organ bağışına haftasına özel bir etkinlik düzenledik. Atatürk Devlet Hastanesi Doku ve Organ Nakli Koordinatörlüğü ile iş birliği yaparak hem üyelerimize bu anlamda bilgi aktardık hem de kafalarındaki soruları kaldırabilmek adına bir seminer düzenledik. Çok faydalı bir seminer oldu. Görüyorum ki bu seminerin de başarısı herkesin organ bağışlaması ile sonuçlandı. Biz Türk milleti olarak organlarımızı toprağa bağışlamak niyetindeyiz ama organlarımızı bağışlamalıyız" dedi.

Konuşmalar sonunda motosiklet kulübü üyeleri organ bağış formlarını doldurarak, bağışta bulundular.

Taşkın Sarıca