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Motosiklete 3 kişi bindiler, kaza yaptılar

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, aynı motosiklete binen 3 lise öğrencisi kaza geçirdi. Kazada yaralanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı.


28 Eylül 2016 16:45

Kaza öğlen saatlerinde Süleymanlar Mahallesi Doktor Nefi Eraslan Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Kdz. Ereğli Fen Lisesi’nde eğitim gören Baran K. (17) 67 UC 546 plakalı motosikletine aynı okuldan arkadaşları olan Ayberk A. (17) ve Berk A.’yı (17) alarak gezintiye çıktı. Doktor Nefi Eren Caddesi üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün dengesini kaybettiği motosiklet bir süre sonra devrildi. Motosikletten düşerek yaralanan 3 liseli için kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin hayati tehlikesi bulunmazken, polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı. 

Vedat Kılıç
ZONGULDAK


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