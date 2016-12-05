Fatih Fevzipaşa Caddesi üzerinde seyir alan bir motosiklet sürücüsü karşıdan karşıya geçmekte olan bir kadına hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz kaldın ve motosiklet sürücüsü yola savruldu. Motosiklet sürücüsü kazanın hemen ardından ayağa kalkarken talihsiz kadının çığlıkları ise yürekleri dağladı. Talihiz kadının çığlıklarını duyan vatandaşlar yardım etmek için caddeye koştu.

O anlar motosiklet kaskında bulunan kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde 3 motosiklet sürücüsü cadde üzerinde hızla seyir alıyor. Sürücülerden bir tanesi karşıdan karşıya geçmekte olan bir kadına çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle kadın ve motosiklet sürücüsü yola savruluyor. Motosiklet sürücüsü hiç bir şey olmamış gibi ayağa kalkarken motosikletin çarptığı kandın şoka girerek çığlık atmaya başlıyor. Olayı gören çevredeki vatandaşlar kadının yardımına koşuyor.

