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Motosikletin otomobile çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde önce dönüş yapan otomobile çarpan motosiklet daha sonra park halindeki bir başka araca çarparak durabildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, kaza anı ise yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Motosikletin otomobile çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

14 Ağustos 2017 22:13
Motosikletin otomobile çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Tıkla İzle

Kaza Müftü Mahallesi, Erdemir Caddesi üzerindeki alışveriş merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İhsan D. (44) idaresindeki 59 DJ 559 plakalı motosiklet, İstanbul yol ayrımı istikametine seyir halinde iken alışveriş merkezi otoparkına dönüş yapan Murtaza E. (35) idaresindeki 67 TN 461 plakalı otomobile çarptı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet daha sonra park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü önce yakındaki bir özel hastaneye ardından da Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Murtaza E. ise ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Yaşanan kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.
Kdz. Ereğli Cumhuriyet Savcılığının kazaya ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor. 

Vedat Kılıç
 


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