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Motosikletin römorka çarptığı ölümlü kaza kamerada

Motosikletin römorka çarptığı ölümlü kaza kamerada
Motosikletin römorka çarptığı ölümlü kaza kamerada

Konya'nın Çumra ilçesinde motosiklet sürücüsünün römorka çarparak hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Motosikletin römorka çarptığı ölümlü kaza kamerada - Tıkla İzle

Kaza, 21 Eylül Cuma günü Ortaköy-Okçu yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah Candan (25) yönetimindeki 33 YK 281 plakalı motosiklet, sola dönüş yapmak isteyen Abdurrahman D. idaresindeki 42 J 4990 traktörün römorkuna çarptı. Kaza sonrası kaskının da takılı olduğu öğrenilen Emrah Candan ağır yaralandı. Çumra Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen motosiklet sürücüsü Emrah Candan, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 

Meydana gelen kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kamera kayıtlarında motosikletiyle seyir halinde olan Emrah Candan'ın sola dönüş yapmak isteyen traktörün römorkuna hızla çarptığı yer alıyor.  

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