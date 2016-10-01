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Motosikletin üzerinde kalp krizi geçirdi!

Manisa’da ova işlerinde çalışan bir kişi evine gitmek istediği sırada 3 tekerlekli motosikletin üzerinde kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.

Motosikletin üzerinde kalp krizi geçirdi!

01 Ekim 2016 07:28

Olay saat 00 30 sıralarında Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Nurlupınar Mahallesi Hasırcı Küme evleri mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre: Ova işlerinde çalışan Nadir Budakçı (47) 3 tekerlekli motorsikletiyle evine gittiği sırada Hasırcı Küme evleri mevkiinde Motosiklet üzerinde kalp krizi geçirmesi sonucu motosikletiyle yan yattı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yerde yatan Nadir Budakçı’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Manisa Devlet Hastanesine kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Nadir Budakçı, burada yapılan tüm müdahale sonucu hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Adem Şahin

Etiketler: manisa


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