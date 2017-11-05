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Motosikletinde Türk Bayrağı var diye elini yaktılar

İstanbul’da bir kişi 3 tekerlekli motosikletine Türk Bayrağı taktığı için kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından parmağında sigara söndürüldüğü iddia edildi. Gözyaşlarına hakim olamayan Abdullah Çetin, “Olsun şu bayrak için öldürsünler beni, çıkartmayacağım bayrağı” dedi.

Motosikletinde Türk Bayrağı var diye elini yaktılar

05 Kasım 2017 09:47
Motosikletinde Türk Bayrağı var diye elini yaktılar - Tıkla İzle

İstanbul Pendik’te 3 tekerlekli motosikletiyle geçimini sağlayan Abdullah Çetin geçtiğimiz günlerde talihsiz bir olay yaşadı. İddiaya göre, motosikletinin üzerinde bayrak asılı olan Şanlıurfalı Abdullah Çetin, sokak içerisinden geçtiği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından durdurularak parka götürüldü. Kim oldukları bilinmeyen şahıslar Abdullah Çetin’i niye motosikletinde Türk Bayrağı takılı diye sorguladı. Şüpheli şahıslar, ‘Türk Bayrağını Çok Sevdiğini’ söyleyen Abdullah Çetin’in 2 parmağının arasında sigara söndürdü. Abdullah Çetin’e hakaretler eden kimliği belirsiz şahıslar daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Durumu fark eden bir vatandaş gözyaşları içinde olan Abdullah Çetin’in yanına giderek yardım etti. 

“Olsun şu bayrak için öldürsünler beni, çıkartmayacağım bayrağı” 

Amatör bir kameraya yaşadığı olayı gözyaşları içinde anlatan Abdullah Çetin, “Bayraklar için akşam sigara söndürüp elimi yaktılar. Bu bayrakları niye takıyorsun diye beni çağırdılar. Beni bir kişi çekti niye bu bayrakları takıyorsun dedi. Bende bu bayrağımız niye takmayım dedim. Sonra bana sen nerelisin dediler. Ben Şanlıurfalıyım Kürtüm dedim. Sen Kürt’ün yüz karasısın dedi. İki parmağımın arasında sigara söndürdüler. Öyle şerefsizler var. Olsun şu bayrak için öldürsünler ben çıkartmayacağım bayrağı” diye konuştu.  

 

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