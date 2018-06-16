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Motosikletle buzdolabı taşıdı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir sürücünün motosiklet üzerinde seyir halindeyken taşıdığı buzdolabı görenleri hayrete düşürdü. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Motosikletle buzdolabı taşıdı

16 Haziran 2018 09:40
Motosikletle buzdolabı taşıdı - Tıkla İzle

Olay, Akyazı ilçesi 7043 no'lu sokak üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde akan trafiğe aldırış etmeyen ve buzdolabını motosikletine bağlayan sürücü akan trafiği durma noktasına getirdi. Trafikte seyir halinde olan motosiklet sürücüsü adeta kazaya da davetiye çıkarttı. Motosikletine yüklediği buzdolabı ile seyir halinde olan sürücü, diğer sürücüler içinde tehlike oluşturdu. Motosikletiyle buzdolabı taşıyan sürücüyü gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Buzdolabının her an devrilecek gibi durması trafikteki diğer sürücülerin panik olmasına yol açarken, tehlikeli yolculuk anı ise aynı istikamete giden başka bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. 

Ali Yıldırım
 

 

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